İstanbul’da 3 kişi bir sürücüyü sopalarla darbetti

İstanbul'da trafikte çıkan bir tartışma sırasında 3 şahıs bir sürücüyü darbetti.

NationalTurk TR28/02/2026
İstanbul‘da trafikte maganda kavgası

İstanbul Ataşehir’de 3 kişi bir sürücüyü sopalarla darbetti. Kavgayı ayırmak isteyen motosikletli de sopayla vurularak yaralandı.

Trafikte yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler birbirlerine soplarla saldırdı.

3 kişi bir sürücüyü darp ederken saniye saniye kaydedildi. Öfkeli sürücüler cadde ortasında birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Çevredikiler kavgayı zorlukla ayırırken. Kavgayı ayırmaya çalışan bir motosikletli sürücüye ise sopayla vuruldu.

Yaşanan sopalı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte korkunç anlar böyle görüntülendi- Video

