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İyileşen sayısı 1 milyon 200 bini geçti!
Dünya genelinde koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığını yenenlerin sayısı 1 milyon 200 bini aştı.
Worldometers internet sitesinin verilerine göre iyileşenlerin sayısı artmaya devam ederken kapanan vakalardaki ölüm oranı da düşüyor.
Toplam vaka sayısı 3 milyon 646 bini aşarken ölenlerin sayısı ise saat 09:00 itibariyle 252 bin 425.
Kapanan vakalarda ölüm oranı ise yüzde 17’ye düştü. Geçtiğimiz ay yüzde 22’ye kadar yükselen bu oran bir süredir düşüşünü sürdürüyor.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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