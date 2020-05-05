İyileşen sayısı 1 milyon 200 bini geçti!

Worldometers internet sitesinin verilerine göre iyileşenlerin sayısı artmaya devam ederken kapanan vakalardaki ölüm oranı da düşüyor.

Toplam vaka sayısı 3 milyon 646 bini aşarken ölenlerin sayısı ise saat 09:00 itibariyle 252 bin 425.

Kapanan vakalarda ölüm oranı ise yüzde 17’ye düştü. Geçtiğimiz ay yüzde 22’ye kadar yükselen bu oran bir süredir düşüşünü sürdürüyor.