Kahramanmaraş’ta okulda feci olay

Kahramanmaraş‘ta okulda saldırı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetti, 17 öğrenci yaralandı. Olayda saldırgan da öldü.

8. sınıf öğrencisi olan saldırganın sırt çantasıyla okula girerek öğrencilere yönelik saldırıyı gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, okulun önünde yaptığı açıklamada, “Kendisi 8’inci sınıf öğrencisi. Babası eski bir emniyetçi. Onun silahını aldığını tahmin ediyoruz. Silahlar ve 7 şarjör ile birlikte” dedi.

Olayda matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler F.B, B.N.Ş, B.P, Z. K, Ş.S.K, K.E.G, A.G.Y hayatını kaybetti. Olayda saldırgan İsa Aras Mersinli de öldü.

Saldırıda, Z.Ç, S.B, Y.T.G, O.T.B, Z.S.T, A.A, A.G. ağır yaralanırken M.B.E, İ.E.K, G.G, F.İ.Ç, C.E.K, Z.D.A.K , S.Ş.Ç., M.A ve M.B yaralandı. Olayda yaralanan M.N.T ise tedavisi tamamlanıp taburcu edildi.