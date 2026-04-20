Esenyurt’ta yangın 3 binayı etkiledi

Esenyurt’ta yangın paniği

Esenyurt’ta 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikte bulunan binalara sıçradı. Büyük paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin sıkı çalışmasının ardından söndürüldü.

Esenyurt Sultaniye Mahallesi 625. Sokak’taki 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Korkutan yangın çevredeki vatandaşlarda büyük bir korkuya neden oldu.

Kısa sürede büyüyen yangın ve tüm çatıyı saran alevler, bitişikte bulunan 3 binanın çatısına da sıçradı. Panik içinde ihbarda bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadı. Olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin sıkı çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada alevler hasara neden oldu.

