Bursa’da canlı yayında dehşet! TikTok tartışması bıçaklı saldırıya dönüştü

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayın sırasında başlayan tartışma, bıçaklı saldırıyla sonuçlandı. İddiaya göre TikTok yayını sırasında yaşanan gerilim kısa sürede büyüdü, bir kadın darbedilip yere düşürüldükten sonra kesici aletle yaralandı. Kanlar içinde kalan yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Bursa’da tartışma canlı yayın sırasında başladı

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Çevreyolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Merve A. isimli kadın, TikTok’ta canlı yayın yaptığı sırada Gülcan Ö. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada şüphelinin, karşısındaki kadını önce darbettiği, ardından yere düşürerek elindeki kesici aletle saldırdığı öne sürüldü.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüs, yüz ve kulak kısmından yaralanan Gülcan Ö., ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayda kullanıldığı belirtilen bıçağı muhafaza altına aldı.

Şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Merve A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde, canlı yayın sırasında kendisine saldırıldığını ve bu nedenle karşılık verdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Yayının kesilmeden sürdüğü iddia edildi

Olayla ilgili dikkat çeken bir diğer iddia da saldırı anına ilişkin oldu. Şüphelinin, saldırı sırasında elindeki telefonu bırakmadığı, yayını kapatmadan sürdürdüğü ve kanlar içindeki haliyle tehditler savurduğu öne sürüldü.

Canlı yayını izleyen bazı kullanıcıların da yayından çıkmak yerine izlemeyi sürdürdüğü, hatta tepki göstermek yerine sanal hediye göndermeye devam ettiği iddia edildi. Söz konusu yayının bir süre sonra platform tarafından durdurulduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.