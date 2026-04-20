Afyonkarahisar’da komşu kavgasında kan aktı: 2 ölü

Afyonkarahisar‘da feci olay

Afyonkarahisar’da Örnekevler Mahallesi’nde komşular arasında halı çırpma ve gürültü meselesi yüzünden çıkan tartışmada, yaşlı çift öldürüldü.

Fatih Gümüş Caddesi üzerinde bulunan apartmanda S.B ve eşi C.B, halı çırpma ve gürültü meselesinden dolayı üst kat komşuları olan E.İ. ve N.İ., ile tartıştı. Çıkar tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, E.İ. Nurhan İ., komşularını tabanca ve pompalı tüfekle vurarak ölümlerine neden oldu.

Yaşlı çifti vuran E.İ. Kadın Destek Uygulaması’na (KADES) basarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri karı koca çiftin cansız bedenlerini buldu.

E.İ. ve N.İ. polis tarafından gözaltına alındı.