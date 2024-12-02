Küçükçekmece’de esrarengiz ölüm: Otomobilde bulundu

Küçükçekmece’de Satılmış Çim otomobilinin içinde ölü bulundu. Çim’in ‘Yenidoğan Çetesi‘ soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanede çalıştığı öğrenildi.

Esrarengiz olay

İkitelli’de dün öğlen saatlerinde bir kişinin otomobilinin içinde hareketsiz durduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede araç içersindeki kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise ölen kişinin iki gündür kayıp olarak aranan Satılmış Çim olduğunu tespit etti. Çim’in cansız bedeni Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan Satılmış Çim’in ‘Yenidoğan Çetesi’ soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanede idari amir olduğu öğrenildi.

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