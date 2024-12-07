2025 asgari ücret için geri sayım başladı!

2025 yılı için asgari ücret belirleme süreci resmen başlıyor. İlk toplantı, 10 Aralık Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek. Milyonlarca çalışan ve işverenin yakından takip ettiği bu süreçte, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret miktarının ne olacağı büyük bir merak konusu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada hem çalışanların hem de işverenlerin memnun olacağı bir karar alacaklarını belirtti. Bakan Işıkhan, “İnanıyorum ki, ekonomik hayattaki tüm paydaşları memnun edecek ortak bir kararla yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tüm paydaşlar için ortak karar vurgusu

Bakan Vedat Işıkhan, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda yaptığı konuşmada, emeğin ve üretimin önemine dikkat çekerek, Türkiye Yüzyılı’nın “emeğin, üretimin ve çalışmanın yüzyılı” olacağını vurguladı. Bu hedefe ulaşmak için hem işçilerin hem de işverenlerin haklarının korunacağını belirten Işıkhan, “Bu yüzyılı emeğin ve çalışmanın yüzyılı yapacağız. Hem çalışanlarımız hem işverenlerimiz için müreffeh bir çalışma hayatı tesis edeceğiz” dedi.

“Herkesi memnun edecek karar alacağız”

Bakan Işıkhan, 10 Aralık’ta başlayacak asgari ücret görüşmeleriyle ilgili önemli mesajlar verdi. İstişare sürecine işçi, işveren ve hükümetin ortak katılım sağlayacağını belirten Işıkhan, “Biliyorsunuz salı günü inşallah yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere komisyonumuzun çalışmalarını başlatacağız. Çalışanlarımızı ve işverenlerimizi ekonomik hayatta memnun edecek bir karar alacağız” dedi.

Bu açıklamalar, asgari ücretle geçinen milyonlarca çalışanın ve işverenlerin beklentilerini artırdı. Önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılarda, TÜİK verileri ve piyasa koşulları göz önünde bulundurularak asgari ücretin ne kadar olacağı belirlenecek.

2025 asgari ücrette beklentiler yüksek

Geçtiğimiz yıl, yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle asgari ücrete yapılan zam, milyonlarca çalışanın gelirini artırmıştı. Bu yıl da benzer bir artış beklentisi var. Asgari ücret komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor ve üç tarafın uzlaşısı ile yeni ücret belirleniyor.

İşçi sendikaları, 2025’te enflasyonun ve geçim şartlarının dikkate alınarak asgari ücrete “enflasyonun üzerinde bir artış” yapılmasını talep ediyor. İşverenler ise artan maliyetlerin dikkate alınmasını istiyor. Bakan Işıkhan, “Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla şehirlerimizden başlayarak ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz” diyerek hükümetin dengeli bir artış planladığını işaret etti.

İş dünyasına güvence verildi

Bingöl’de iş insanlarıyla yaptığı görüşmede de konuyla ilgili önemli açıklamalar yapan Bakan Işıkhan, iş dünyasının kalkınmada önemli bir role sahip olduğunu söyledi. “Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonuyla şehirlerimizi ve ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz” diyen Işıkhan, iş dünyasının desteklenmesi için teşvik ve desteklerin süreceğini belirtti.

Bakan Işıkhan, Türkiye’nin 22 yıllık kalkınma sürecine dikkat çekerek, şehirlerin ve iş dünyasının ekonomiye katkısının önemli olduğunu ifade etti. Özellikle Bingöl, kalkınma yolculuğunda örnek bir şehir olarak gösterildi. Işıkhan, “Bu topraklarda, Türkiye’yi yüzyıllık hedeflerine taşıyacak cevher fazlasıyla mevcuttur” dedi.

2025 asgari ücret ne kadar olacak?

2025 asgari ücretine dair kesin bir rakam belirtilmese de, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon verileri, ekonomik büyüme oranı ve işçi-işveren talepleri dikkate alınacak. Geçen yılki artış göz önüne alındığında, bu yıl daha yüksek bir artış bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 10 Aralık’taki ilk toplantısının ardından sürecin nasıl ilerleyeceği ve ne kadar süreceği merak konusu. Üç taraflı görüşmelerin ardından aralık ayının sonuna doğru yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nin (UTTS) etkin uygulanabilmesi için tüm tarafların yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi gerektiğini açıkladı.

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