Doktor acil serviste saldırıya uğradı

İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde görev yapan 26 yaşındaki Dr. İrem Sarıkaya, acil serviste darbedilerek saldırıya uğradı. Yaşanan olayda, hasta yakınlarıyla tartışma yaşandıktan sonra doktorun saçları kopartıldı ve yere düşürülerek darbedildi. Saldırı sonrasında psikolojik travma yaşadığını ifade eden Sarıkaya, görevine dönmenin şu an için zor olduğunu belirtti. Olay sonrası tutuklanan bir şüpheli, adli kontrolle serbest bırakılan diğer şüpheli ise adli süreçle yüzleşiyor.

İzmir’de doktora saldırı

Olay, Gaziemir’deki devlet hastanesinin acil servisinde gerçekleşti. Dr. İrem Sarıkaya, görev yaptığı sırada hasta veya hasta yakınlarından biriyle tartışma yaşandı. Sarıkaya, “beyaz kod” bildirimi yaptıktan sonra şüpheliler olay yerinden ayrıldı. Ancak yaklaşık iki saat sonra şüpheliler yeniden hastaneye geldi ve tekrar tartışma çıktı.

Sarıkaya, olayı şöyle anlattı: “Görevdeyken tanımadığım biri bana müdahale etti, bunun üzerine olaya dahil olmaması gerektiğini söyledim. Bana hakaretlerde bulundular. Ardından hastaneden ayrıldılar, ancak birkaç saat sonra tekrar geldiklerinde beni tehdit etmeye devam ettiler.”

Doktor Sarıkaya, olayın ikinci kez büyüdüğü anlarda saldırıya uğradı. Hasta yakınlarından biri Sarıkaya’nın saçını çekerek bir tutamını kopardı, ardından doktor yere düşürülerek başı çarptı. Yere sürüklenen doktor, o anları “Yaklaşık 30 saniye yerde sürüklendim. Canım çok yanıyordu. Hemşire arkadaşlarım beni kurtardı.” diyerek ifade etti.

Olayın ardından 10 gün rapor alan Dr. Sarıkaya, yaşadığı psikolojik travmayı dile getirerek şu an görevine dönmenin çok zor olduğunu söyledi: “Stres bozukluğu yaşıyorum. Güvenli hissetmiyorum. Olay anında yaşadığım dehşet çok büyük. Tekrar işime dönmek şu an için gerçekten zor.”

Saldırı sonrası polis ekipleri olaya karışan şüphelilerden Sinem C. ve Yağmur A.’yı gözaltına aldı. İkili, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli Sinem C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından hastane çalışanları ve doktorlar sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı daha güçlü önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Dr. İrem Sarıkaya ise şiddetin sona ermesi için yasal düzenlemelerin sıkılaştırılmasını istedi.