Malatya Kale’de deprem: Balkonlardan atlayanlar var

AFAD, Malatya’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kale merkezli deprem Malatya başta olmak üzere yakın şehirlerde büyük korku ve panik yarattı.

Malatya’daki deprem, Elazığ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan, Tunceli’de de hissedildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Şu ana kadar bizlere ulaşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor.” dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, “AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı.”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46’da, merkez üssü Malatya’nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 15.3 kilometre olarak açıkladı.

Malatya’da deprem: Vatandaşlar korku yaşadı

Paniğe kapılan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Depremin hasara neden olup olmadığının belirlenmesi için saha taraması başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremle ilgili paylaşımda bulundu:

“Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

SÖZCÜ TV’ye bağlanan Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erçin Kasapoğlu, “Güneydoğu başta olmak üzere Türkiye’nin her tarafında irili ufaklı depremleri önümüzdeki günlerde beklememiz doğaldır. Malatya’da oluşan deprem de tetikleme sonucu oluşmuş bir depremdir. Büyüklükleri 5, 7 olur. AKP iktidarının depremle mücadele diye bir gündemi yok” dedi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, “İlimizde şu an herhangi bir problem yok.” dedi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da kent genelinde şu an için olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Bir televizyon kanalında konuşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Panikle pencereden atlayan vatandaşlarımız var. Şu an için olumsuz bir durum yok” açıklamasını yaptı.