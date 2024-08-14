Malatya’da yolcu otobüsü devrildi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 3’ü ağır 22 kişi yaralandı.

Malatya’da facia

Kaza, saat 05.30 sıralarında ilçeye bağlı Doğanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bodrum-Van seferini yapan Vangölü Turizm’e ait, Şahin Coşkun yönetimindeki 34 FA 8808 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

