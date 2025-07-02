Özgür Özel’in dokunulmazlığı komisyonda

Özgür Özel’in yanı sıra Tuncay Özkan da var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderildi.

Özgür Özel, İzmir’den seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İzmir’e giderek açıklamalarda bulundu. Özel, “İlk günden beri söylüyorum, hiçbir yerel yönetici yargılanmaktan, soruşturulmaktan muaf değildir. Yeter ki yapılan iş adil, hakkaniyetli olsun, maksat hakikate ulaşmak olsun. Hakikatin peşinde olsanız, böyle algı operasyonlarına ihtiyacınız olmaz!” açıklamasında bulundu.