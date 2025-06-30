Almanya vize itiraz hakkını kaldırıyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren reddedilen vize başvurularına karşı uygulanan itiraz (remonstrasyon) prosedürünü sona erdiriyor. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu kararın dünya genelindeki tüm Almanya dış temsilciliklerinde geçerli olacağı bildirildi.

Açıklamada, alınan kararın gerekçesi olarak vize başvuru süreçlerinin hızlandırılması ve daha fazla başvurunun işleme alınabilmesi gösterildi. Aynı zamanda bekleme sürelerinin kısaltılmasının da hedeflendiği ifade edildi.

Bakanlık, reddedilen kişilerin diledikleri zaman yeni bir vize başvurusunda bulunabileceğini hatırlatarak, itiraz hakkının yasal bir zorunluluk değil, gönüllü olarak sunulan bir hak olduğunu vurguladı.

Pilot uygulama Haziran 2023’te başlamıştı

Dışişleri Bakanlığı, artan vize başvuru talepleri nedeniyle bazı diplomatik misyonlarda 2023 yılının Haziran ayından itibaren pilot uygulama başlatıldığını anımsattı. Pilot projede itiraz süreci askıya alınarak, elde edilen personel kapasitesiyle doğrudan yeni başvurulara odaklanıldığı ve böylece daha çok vize işleminin yapılabildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca 2024 yılı boyunca yaklaşık 2 milyon vize başvurusunun işleme alındığı belirtilerek, özellikle Almanya’da daimi ikamet için yapılan ulusal vize başvurularında artış yaşandığına dikkat çekildi.

