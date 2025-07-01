Muhammed Yakut yaşamını yitirdi

Muhammed Yakut haberini Ali Tarakçı duyurdu

Youtube’dan ve sosyal medyada “Deliler Delisi” lakabıyla tanınan Muhammed Yakut, hayatını kaybetti.

Muhammed Yakut‘u Youtube kanalında sık sık konuk eden gazeteci Ali Tarakçı, Muhammet Yakut’un vefat haberini duyurdu.

Muhammed Yakut, Halil Falyalı’nın Hollanda’da suikastle öldürülen Halil Falyalı’nın muhasebicisi Cemil Önal ile görüşmeye giderken tutuklanmış, dün ise serbest kalmıştı. Ali Tarakçı, sosyal medya hesabından Muhammed Yakut’un serbest kaldığı gün ölmesine de dikkat çekti.

Muhammed Yakut ‘kalp krizinden öldü’ iddiası

Muhammed Yakut’un kalp krizinden öldüğü iddia ediliyor.

Ali Tarakçı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Dün Hollanda’da cezaevinden çıktıktan sonra Almanya’ya geçen Yakut, burada özel bir görüşme yaptığı sırada kalp krizi geçirip olay yerinde hayatını kaybediyor. Yakınları hastanede otopsi sonucunu bekliyorlarmış. Tahliye olduğu gün ölmesi….. ?

Son aldığım bilgiye göre akşam 21.00 saatlerinde yanında korumalarıyla beraber özel bir görüşmeye giden #MuhammedYakut saat 02.00. civarında kalp krizi geçiriyor. Dışarıda bekleyen Korumaları yanına vardığında ise çoktan öldüğünü görüyor. Otopsi sonucu bekleniyor…

Kırmızı bülten çıkarılmıştı

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Muhammed Yakut hakkında “nitelikli yağmaya teşebbüs” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma” suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık daha sonra Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması için de Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.