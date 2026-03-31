Manisa’da aile katliamı! 4 kişiyi gözünü kırpmadan öldürdü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde yaşanan kanlı saldırı, dört kişinin yaşamını yitirdiği aile faciasına dönüştü. İddiaya göre Ömer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin yaşadığı eve giderek yanında bulunan tabancayla eşi Şadiye Nur Coşkun, kayınpederi Musa Girgin, kayınvalidesi Fatma Girgin ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin’e ateş açtı. Başlarından vurulan dört kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa’da korkunç cinayet

Cinayetler, saat 04.00 sıralarında Turgutlu’ya bağlı kırsal Kabaçınar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Ömer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşi Şadiye Nur Coşkun’un ailesinin evine gitti.

Burada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan olayda Coşkun, yanında getirdiği tabancayla eşi Şadiye Nur Coşkun, kayınpederi Musa Girgin, kayınvalidesi Fatma Girgin ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin’i başlarından vurdu.

4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde kanlar içinde bulunan dört kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli yakalandı

Cinayetlerin ardından kaçan şüpheli Ömer Coşkun, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan aile katliamının ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.