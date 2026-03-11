TürkiyeNationalTurkVideo
İzmir’de domuzlar şehre indi!
İzmir'de sokakta yürüyen domuz sürüsünü gören vatandaşlar büyük şok yaşadı.
İzmir‘de ilginç manzara
İzmir’de sokaklarında gezmeye çıkan domuz ailesi vatandaşların kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. Domuzları görenler büyük şok yaşadı.
Sokaklarda çok büyük bir grup şeklinde dolaşan domuzlar görenleri şaşkına çevirdi. Yavrularıyla beraber şehrin sokaklarında dolaşan domuz ailesi yemek için bir arayışta bulundu. Sokaklarda uzun süre dolaşan domuzlar yiyecek bulabilmek için büyük bir çaba sarf etti.
Vatandaşların telefonlarına yansıyan bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük bir yankı uyandırdı. Binlerce beğeni ve yorum alan video vatandaşların ilgisini çekti.