Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında karşı karşıya geldi

Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul cumartesi günü başladı. Oy verme işlemi pazar günü gerçekleşecek. Camiada büyük bir heyecan yaşanırken aday Aziz Yıldırım ile başkan Ali Koç arasındaki söz düelloları sürüyor. Genel kurulun ilk gününde tarafların açıklamalarının ardından iki aday canlı yayında karşı karşı geldi. Büyük karşılaşma sanılanın aksine FB TV’de değil Habertürk ekranlarından yayımlandı. İşte, nefeslerin tutulduğu o programdan öne çıkanlar:

Aziz Yıldırım ile Ali Koç canlı yayında buluştu

Ali Koç: “Ben ligden çekiliyoruz demedim. Ligden çekilme dahil, opsiyonları konuşacağız dedim.”

Aziz Yıldırım: “Öncesinde dedin Ali, yapma! Biz 6 yıldır neden şampiyon olamıyoruz? Ben 1998’in yarısında aldım. 6 senede 2 defa şampiyon oldum.”

Ali Koç: “Kötü tercihler, kötü hoca, planlama vs… Sizin bıraktığınız takımdan FFP konusunda bugünkü rahatlığımız yoktu. Sizin borçlanarak aldığınız gayrimenkulleri TFF’ye ve UEFA’ya veremiyoruz. İlk 2 sene hatalarımız oldu. 2. senede bile 22. haftada şampiyonluğun en büyük adayı bizdik. 21 puanın sadece 3’ünü alabildik. Doğradı hakemler bizi.”

Ali Koç: “Siz hiç 90 puan alamadınız. Alamazsınız da.”

Aziz Yıldırım: “Ben 60 puan toplayayım ama şampiyon olalım. Çünkü tarih, şampiyonları yazar.”

Aziz Yıldırım: “2 Nisan’da milleti çağırırken maddelerden bir tanesinde takımı çekeceğiz dedin.”

Ali Koç: “Yazıyı çıkarın. Çekilme dahil alternatifler yazıyor.”

Aziz Yıldırım: “Yapamayacağın bir şeyi niye koyuyorsun.”

Ali Koç: “Ben bilmiyordum ki onu, istişare ettim insanlarla. Çekilmenin Fenerbahçe için faydadan çok zarar getireceğini istişare ettik. 17 Mart’ta bizi linç etmeye çalıştılar orada. Sizin döneminizde 2 maç yarıda kaldı Trabzon’da.”

Aziz Yıldırım: “Siz golü atın, Ersun Yanal dönemiydi, maç yarıda kalır dedim Volkan ve Emre’ye. Bir tek 2010/11 3-2 yenildiğimiz maçta çok rahat gittik geldik. Diğerlerinin hepsinde polis arabası içinde kalkanlarla gittik. Trabzon öyle bir yer.”

Ali Koç: “Trabzon öyle bir yer! Bir hafta önce Pendik maçı vardı, maç 43 dakika oynandı. Denizli’de futbolcularımıza zulmederek şampiyonluğumuz aldılar. Aynı şeyi yapacaklardı. Bizim oyuncularımıza ceza vereceklerdi, yeter dedik, muhtelif alternatifler sunduk. Biz kurusıkı ateş etmedik.”

Aziz Yıldırım: “Niye çağırıyorsun, milletin kafasına bu konuyu niye koyuyorsun. SPK’nın incelediği konuda alternatif olarak sunabilirsin. Sen orada dile getirmesen, insanlar geldiğinde çıkıp deseydin ki bunu takımı çekebilir miyiz deseydin, insanlar da o niyetle gelmişti. Onu deyince kulübün durumu ne olacaktı?”

Ali Koç: “Ona mı yetki almadın diyorsun.”

Aziz Yıldırım: “Hiç yazmamalıydın. Urfa’ya U19’la gidiyoruz şeyi. İnsanlar konuşmak istiyor, 4 kişi konuyor. İnsanlar oruç, rahatsız. Hüsran oldular, üzüldüler.”

Ali Koç: “Hüsrana katılırım, insanlar konuşamadı, 100 küsür insan yazmıştı. İşin öznesinde ben ligden çekiliyoruz falan demedim. Çekilme dahil opsiyonları değerlendireceğiz dedim. Ne fark edecekti?”

NationalTurk yorumcusu Müslüm Gülhan bu hafta ki BirGün gazetesinde ki köşesinden Türkiye’nin gündemine oturan Jose Mourinho ile ilgili görüşlerini kaleme aldı.

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