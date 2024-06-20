Adalar’da İETT’ye minibüs tepkisi

Adalar sakinlerinin de aralarında bulunduğu grubun, İETT’nin Büyükada’ya getirdiği minibüslere tepki göstermek için başlattığı eylem 5. gün de sürdü.

Gruptakiler, hizmete başlayan 10 minibüse tepki göstermek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) protesto etmek amacıyla Büyükada Çınar Meydanı’nda toplandı.

Buradan yürüyüşe başlayan grup, “Adalar’a dokunma”, “Adalet istiyoruz” ve “Adanın minibüsle sefası olmaz cefası olur” yazılı pankartlar taşıdı.

Yolda karşılaştıkları yeni minibüslerin önünde “Kaç kaç Azmanbüs, Adalılar geliyor” sloganı atan grup, İBB Adalar Koordinatörlüğü ve Adalar Belediyesi önünde de slogan attıktan sonra bugünkü eylemi sonlandırdı.

Adalar’da minibüs isyanı

Adalar Sivil İnisiyatifinden yapılan yazılı açıklamada, İETT’nin 15 Haziran’da bayram kalabalığını gerekçe göstererek minibüsleri Adalar’a getirdiği belirtilerek Koruma Kurulu kararlarına göre Adalar’ın taşıt trafiğine kapalı yaya bölgesi olduğu kaydedildi.

Adalıların, Türkiye’nin tek yaya bölgesi olan ilçenin bu özelliğini korumaya çalıştıkları ve yasaların uygulanmasını istedikleri vurgulanan açıklamada, “Adaya elektrikli motorlu taşıt getirilerek atların kurtarıldığı iddiası gerçekleri yansıtmıyor. 5 yıl önce 1700’den fazla atın yaşadığı, bugün 100 atın bile kalmadığı Adalar’da, İBB Atlı Zabıta birimindekiler dışındaki atlar yıllardır İBB Büyükada İspark Ahırı’nda kapalı tutuluyor.” ifadeleri yer aldı.

İBB’nin araçların, yaz ayları ve bayramlarda Adalar’a gelen 60 binin üzerinde ziyaretçinin ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla getirildiğine yönelik duyurusuna değinilen açıklamada, ziyaretçilerin motorlu taşıtlara binme gibi bir talepleri olmadığı, yürüyerek veya bisikletle adayı gezebilecekleri aktarıldı.

Açıklamada, adayı tanımayanları gezi aracı diye “azmanbüsler”e yönlendirmenin haksızlık olduğu belirtilerek “İETT’nin amacı, misafirleri minibüs kuyruğuna sokup 60 TL karşılığı minibüsle ada turu attırarak para kazanmak mı? Eylemler minibüsler adadan çekilene dek sürecek.” ifadeleri kullanıldı.