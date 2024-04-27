Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’nin yeni genel başkanı oldu

İYİ Parti’de 5. Olağanüstü Kurultayı’nda başkanlık seçimi tamamlandı. Üçüncü turda sonuçlanan seçim sonucunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’nin yeni genel başkanı seçildi. Rakibi Koray Aydın ise 548 aldı.

Müsavat Dervişoğlu seçim sonrası konuştu

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Dervişoğlu, “Ülke için dua ettim, milletimiz için dua ettim, parti için dua ettim ve sizler için dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım. Çünkü kimseyle yarışmadık biz. Allah hepinizden razı olsun. En küçük bir tatsız olay yaşanmadı. Bu iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl bir hareket olduğunu, nasıl siyasi ahlaka sahip olduğunun en büyük delilidir. Koray Aydın benim aile büyüğüm ve abimdir. Tolga Akalın da kardeşim ve ailemin ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Siz çok büyük bir ailesiniz. Bugün itibariyle birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. Ondan sonra da Allah’ın izniyle iktidar yolculuğunu Koray Aydın ve Akalın’la bu dava için alın teri döken sizlerle yolculuğumuza devam edeceğiz. Herkes emin olsun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” ifadelerini kullandı.

Akşener’den Dervişoğlu’na tebrik

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin genel başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik etti.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “5. Olağanüstü Kurultayı’mızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, İYİ Parti’deki görevlerinden ve partiden istifa ettiğini duyurdu.

Hipokrat öneriyor: Kulak memesindeki çizgi hastalık habercisi olabilir