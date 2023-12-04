İYİ Parti’de Mithat Solgun istifa etti

Geçmiş dönemde MHP İl Başkanlığı görevini yürüten ve istifa ederek İYİ Parti’nin Adıyaman kurucular kurulunda yer alan Mithat Solgun, İYİ Parti’den istifa etti.

Mithat Solgun’dan istifa açıklaması

Mithat Solgun açıklamasında, “Daha partileşmeden Türkiye’nin gündemine oturan, her kesimden büyük bir vatandaş kitlesinin ve toplumsal muhalefetin umudu haline gelen bir partiyi, bitmek bilmeyen egolarıyla, kişisel hırs ve çekişmeleriyle, havaya girip kendilerini dev aynasında gören tavırlarıyla bitme noktasına getirdiler.

Milletin kendilerine açtığı sınırsız krediyi hovardaca harcadılar. Yola çıktıklarını yolda buldukları ile değiştirdiler. Kısacası kendilerine umut bağlayan milyonlarca vatandaşın saf, temiz halisane duygu ve beklentilerine yazık ettiler.

Bunca yaşananlardan sonra şahsen İYİ Parti’de sade bir üye olarak bile kalmayı doğru bulmuyoruz. Ziyadesiyle huzursuz ve rahatsızız. Daha fazla ayrıntıya girmeden, büyük umutlarla, büyük bir beklenti ile üye olduğum İYİ Partiden bugün itibarıyla istifa ediyorum” dedi.

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