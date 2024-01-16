130 kişi İYİ Parti’den istifa etti

İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanlığı’nda aralarında kurucu meclis üyelerinin de bulunduğu 130 kişi bugün istifa etti. Grup, istifa dilekçelerini partiye teslim etti.

İYİ Parti’de istifalar sürüyor

Grup adına konuşan Göktürk Güngör, “31 Mart seçimleri öncesinde Türkiye genelinde İYİ Partiden istifaların artması sonucunda biz de burada istifa ediyoruz. Bugün bu sayının 300’e ulaşmasını bekliyoruz. İYİ Parti kurucularından olan arkadaşlarımız ve üyelerin inançları kalmadı” dedi.

Çukurova’da istifalar geldi

İYİ Parti Çukurova kurucu üyesi Nuray Güray, “Ben İYİ Parti’nin Çukurova ilçe kurucu üyesiyim. Benim maddi ve manevi çok desteğim oldu. Eşim, dostum ve akrabalarım bana inanıp güvendi. Ben de Meral Akşener’e bir kadın olarak inanmıştım. Yanında olmak istemiştim. Baktım ki bu yaptığımız çalışmaların hiçbir şekilde karşılığı olmadığını gördüm. Bu nedenle eşime ve dostuma bu çatı altında yürüyelim nasıl diyebilirim. Yüzüm kalmadı. O nedenle istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ne zaman kuruldu?

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye’de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması “İYİ Parti” şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM’de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener’dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Aydın, parti kurulmadan önce MHP’nin yönetiminde görev almıştır. MHP’nin 2017 anayasa referandumunda ‘Evet’ oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli’nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye’nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye’nin Batı Bloku’nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için “alternatif bir kapı” olarak yorumlanmıştır.