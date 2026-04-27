Doğu Avrupa’nın en büyük medya kuruluşu Nexta TV “Türk taraftarlar, maç sonrası Rus boksörünü dövdü.”

Nexta TV, Sergey Gorokhov ve ekibi, Emirhan Kalkan’ı yendikten sonra saldırıya uğramasının videosunu sosyal medya hesabından paylaşırken; “Öfkeli seyirciler, UBO kemer sahibi boksörü sandalyelerle, yumruklarla ve tekmelerle vurdu. Maç Türkiye’nin Trabzon şehrinde gerçekleşti.” dedi.

🇹🇷 🤛 Turkish fans brutally beat a Russian boxer after the fight Sergey Gorokhov and his team were attacked after his victory over Emirhan Kalkan. Furious spectators hit the UBO title holder with chairs, fists, and kicks. The bout took place in Trabzon, Turkey. pic.twitter.com/0iN7aoIh2D — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2026

Ne Olmuştu ?

Trabzon’da Milli boksör Emirhan Kalkan’ın UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için Rus rakibi Sergei Gorokhov ile çıktığı maçın 3’üncü raundunda ortalık karışmasıyla ringe çıkan onlarca kişi birbirine girmiş ve maç yarıda kalmıştı.

Milli boksör Emirhan Kalkan, UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için Sergei Gorokhov ile Trabzon Beşirli Spor Salonu’nda kurulan ringde karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 3’üncü raundunda salonda tansiyon bir anda yükseldi. Ringde başlayan gerginlik kısa sürede antrenörler ve görevlilerin de dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.

Ringe atlayan onlarca kişi birbirine girdi, sandalyeler havada uçtu. Ring dışında da bazı kişiler birbirini yumrukladı. Özel güvenlik personelinin güçlükle müdahale ettiği kavga nedeniyle karşılaşma yarıda kesildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.