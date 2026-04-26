Galatasaray Şampiyonluk yolunda: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe

Galatasaray Fenerbahçe’yi 3-0 yenerek Şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eti.

Galatasaray’ın golleri Victor Osimhen (40’), Barış Alper Yılmaz (67’ pen.) ve Lucas Torreira’dan geldi.

Galatasaray bu skorla 74 puana yükselerek sarı-lacivertli takımla arasındaki farkı üç hafta kala 7’ye çıkardı.

Galatasaray bu maçın ardından Samsunspor ile karşılaşacak.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Victor Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.

İlk yarıda Fenerbahçe takım önde dengeli baskı yaparken iki takım da maçın ilk bölümünde birbirine üstünlük kuramadı.

5. dakikada Oosterwolde’nin topa sahip olan Uğurcan Çakır’a sert müdahalesi sonrası rakip oyuncuya sarı kart çıkarken, Uğurcan Çakır’da kart gördü. Bu kartla Uğurcan Çakır cezalı duruma düştü.

7. dakikada Osimhen’in kornerden gelen topa kafa vuruşu dışarıya çıktı.

11. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Cherif’in topla birlikte ceza sahasına girdiği pozisiyonda yapılan müdahale için Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

Anderson Talisca, beyaz noktada Uğurcan’ın soluna vurdu. Top auta çıktı.

Baskılarını artıran Galatasaray’ın golü 40. dakikada Osimhen’den geldi.

Jakobs’un kullandığı uzun taç kafalardan sekerek Osimhen’e gitti ve Osimhen önce kontrol etti sonra diziyle yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Santra yapılırken Yunus Akgün’e de sarı kart gösterildi.

İlk yarı 1-0 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarıda Fenerbahçe isabetli şut kaydedemeden soyunma odasına gitti.

İkinci yarıda daha hareketli bir Galatasaray vardı. 50. dakikada Nene’nin ara pasında ceza sahası içerisinde Guendouzi topla buluştuktan sonra içeriye çevirmek istediği top Uğurcan’ın kucağında kaldı.

54’te Osimhen ile ve 56’da Torreira ile Galatasaray’ın bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Dakikalar 60’ı gösterirken Yunus’un ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyon için Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi.

Bu esnada penaltı atışında kalesine geçmemekte direnen Ederson ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Yerine Mert Günok girdi. 66’da beyaz noktaya geçen Barış Alper Yılmaz, kaleci ve topu farklı köşelere gönderdi: 2-0.

Golün ardından çıkan Yunus Akgün’ün yerine Noa Lang girdi. Rakip 10 kişi kalınca üstünlük tamamen Galatasaray‘a geçti.

81’de üç oyuncu değiştiren Okan Buruk Lemina, Barış Alper ve Jakobs yerine Icardi, İlkay Gündoğan ve Eren Elmalı’yı oyuna aldı.

Maça noktayı koyan gol Lucas’tan geldi. Soldan gelen ortayı kontrol ederken rakibiyle çarpışan Mert Günok, topu elinden kaçırdı. Bu fırsatı kaçırmayan Torreira, boş topu kaleye yuvarladı: 3-0.

Ederson çıkarken VAR kulübesine vurdu