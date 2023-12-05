Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine ait 3 şirkete kayyım atandı

SosyaL medya fenomeni ve güzellik merkezi sahipleri Tayyar Taylan Öz ile eşi Özlem Öz‘e ait 3 şirket hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda kayyım atandı.

Özlem Öz ve Tayyar Öz’e yurt dışına çıkış yasağı

Öz çifti hakkında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemelerin ardından Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Öz çifti hakkında, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Yurt dışı çıkış yasağı konulan çifte ait 3 şirket içinde kayyım atandı. Geçtiğimiz günlerde çiftin tüm mal varlıklarına da el konuşmuştu.

Özlem Öz’den takipçi taktiği

İsimleri gündemden inmeyen Öz Ailesi, sosyal medyada takipçi aramaya devam ediyor. Şirketleri didik didik araştırılan Özlem Öz, Instagram hesabını gizliye alacağını ve hesabı gizliye aldıktan sonra takipçi kabul etmeyeceğini açıkladı. Hesabını gizliye aldıktan sonra önemli açıklamalar yapacağını belirten Özlem Öz ayrıca diğer hesaplarıyla ilgili de paylaşımlar da bulundu.

Ayrıca Özlem Öz, takipçilerini @ozlemelaoz ve @ozlemmiraoz hesaplarına yönlendirerek dördüncü bebeğinin cinsiyetini 22 Aralık’ta Tayyar bey’in doğum gününde açıklayacağını duyurdu.

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