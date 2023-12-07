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Bir sosyal medya fenomeni daha gözaltına alındı

Son dönemde sosyal medya fenomenleri mercek altına alındı. Gizem B isimli bir fenomen "Müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Son dönemde sosyal medya fenomenleri mercek altına alındı. Gizem B isimli bir fenomen "Müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Gizem B. sosyal medya platformunda yayınlanan görüntüleri nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince “Müstehcenlik” suçlamasıyla  gözaltına alındı. Gizem B.  emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sosyal medya fenomenleri mercek altında

Sosyal medya fenomeni Gizem B. sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. Gizem B.’nin pornografik görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Gizem B.  “Müstehçenlik suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gizem B.’nin sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; “önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum” dediği öğrenildi.

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