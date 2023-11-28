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Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz hakkında soruşturma

Lüks yaşamlarıyla dikkat çeken sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmalar derinleşiyor. Özel yaşamlarıyla göz önünde olan ve Dilan Polat-Engin Polat çiftine benzetilen Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz hakkında soruşturma başladı.

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Özel yaşamlarıyla göz önünde olan ve Dilan Polat-Engin Polat çiftine benzetilen Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz hakkında soruşturma başladı.

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahipleri Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

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1 Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz çiftinin güzellik merkezleri var
2 Özlem Öz ve Tayyar Öz Paris’te

Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz çiftinin güzellik merkezleri var

Dilan Polat ve Engin Polat ailesine yürütülen soruşturmanın ardından diğer sosyal medya fenomenleri ve güzellik merkezi sahipleri hakkında da iddialar ortaya atılmıştı. Polat ailesi gibi sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan Öz çiftinin güzellik merkezleri ve kliniği vardı. Çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öz çifti hakkında, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

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Özlem Öz ve Tayyar Öz Paris’te

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