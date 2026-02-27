TürkiyeVideo

Samsun’da 13 yaşındaki 2 kız kamyonetin altında kaldı

Samsun'da 13 yaşındaki 2 kız, yolun karşısına geçerken kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

NationalTurk TR27/02/2026
kaza 1

Samsun‘da korkunç kaza

Samsun’da 13 yaşındaki 2 kız karşıya geçmeye çalışırken hızla gelen bir kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.
Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarpması sonucu 2 kız çocuğu hayatını kaybetti. 
Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 küçük kız yaya geçidinden geçtiği sırada hızla gelen kamyonet çocukları metrelerce sürükledi.
Ağır yaralanan çocuklar olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahale yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdehalelere rağmen 13 yaşındaki 2 kız hayatını kaybetti.

Fena kaza saniye saniye görüntülendi- Video

