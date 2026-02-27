Antalya’da korkunç anlar: Kazadan kıl payı kurtuldu

Kaldırımda oturan genç, takla atan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Bir marketin önünde telefonuna bakan gencin üstüne süratle gelen araç marketin camına çarparak durabildi. Üstüne araba geldiğini fark eden genç hızlı bir şekilde kaçtı. Saniyelerle kurtulan genç bir bir şok yaşadı.