TürkiyeHaberVideo

Antalya’da korkunç anlar: Kazadan kıl payı kurtuldu

Antalya'da kaldırımda oturan genç, takla atan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

NationalTurk TR27/02/2026
1 Bir dakikadan az
b 2

Antalya‘da genç ölümden döndü

Antalya’da bir marketin önünde oturan genç bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O şok anları kameralara yansıdı.
Antalya'da genç ölümden döndü
Kaldırımda oturan genç, takla atan aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Bir marketin önünde telefonuna bakan gencin üstüne süratle gelen araç marketin camına çarparak durabildi. Üstüne araba geldiğini fark eden genç hızlı bir şekilde kaçtı. Saniyelerle kurtulan genç bir bir şok yaşadı.
Büyük bir felaketten dönen gencin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Feci kaza saniye saniye kameralara yansıdı- Video

Bağlantılar
NationalTurk TR27/02/2026
1 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk TR

Başa dön tuşu