Sümer Ezgü Trafik Kazası Geçirdi

Sanatçı Sümer Ezgü ve ailesi Antalya’nın Korkuteli ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Alınan bilgilere göre Antalya Korkuteli’de Sümer Ezgü’nün kullandığı otomobilde sanatçıyla birlikte eşi ve iki çocuğu bulunuyordu.

Araç ve arkasındaki çekme karavan, Yazır rampasında kuvvetli rüzgarın da etkisiyle refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ve karavan devrildi. Sümer Ezgü trafik kazası sonrası yaptığı açıklamada otomobiline bağlı çekme karavanla seyahat ederken kaza geçirdiklerini belirtti.

Berlin’de konservatuarı kazanan oğlunu bırakmak için Almanya’ya gittiklerini söyleyen Ezgü “Yokuş aşağı inerken fazla hızlı değildim ama rüzgar bizi savurdu. Refüje çarparak devrildik. Eşim ve iki çocuğum da yanımdaydı. Çok şükür hiçbirimize bir şey olmadı. Oğlumun eşyaları da karavandaydı. Aracımız ve eşyalar zarar gördü” dedi.

Ezgü ve ailesi kazayı yara almadan atlattı.

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