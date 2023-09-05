Kadın Katili Hapisten Çıkıp 2 Kadın Daha Öldürdü!

Karabük’te çifte cinayet! Hasan Küçükyılmaz’ın ilk eşini öldürüp 7 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre Karabük Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda Hasan Küçükyılmaz (59), 1 yıl önce evlendiği eşi Özlem Küçükyılmaz ve eşinin annesi Nazife Çetingök’ü sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü.

Silah seslerinin duyulmasının ardından yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nazife Çetingök ve kızı Özlem Küçükyılmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

2 kadının cansız bedeni morga kaldırılırken katil zanlısı Hasan Küçükyılmaz olay yerine yakın çamlıkta saklanırken fark edildi.

Polisleri görünce yakalanacağını anlayan Küçükyılmaz cinayetleri işlediği pompalı tüfekle başına ateş ederek intihar etti.

Hasan Küçükyılmaz’ın 2008 yılında ilk eşi Nimet Küçükyılmaz’ı da öldürdüğü ve bu sebeple 7 yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

Küçükyılmaz’ın geçen hafta eşinden şiddet gördüğü için KADES uygulamasını kullanarak polisten yardım istediği ancak daha sonra şikayetinden vazgeçtiği belirtildi.

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