Uşak Banaz’da Otobüs Kazası: 15 Yaralı

Varan Turizm otobüsü Uşak’ta kaza yaptı. Salça yüklü TIR’a arkadan çarpan otobüste bulunan 15 kişi yaralandı. 1 kişinin durumu ağır.

Alınan bilgilere göre kaza Uşak-Afyonkarahisar kara yolu Dumlupınar rampasında meydana geldi. S.Ç.’nin kullandığı yolcu otobüsü önünde seyreden TIR’a arkadan çarptı.

Yaralanan otobüs sürücüsü S.Ç. ve muavin Y.E.K. (19) ile 11 yolcu ambulansla Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırıldı. 2 kişinin tedavisi ise olay yerinde yapıldı.

Muavin Y.E.K’nin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Uşak Valisi Turan Ergün, otobüsün İzmir’in Çeşme ilçesinden Çorum’a gittiğini belirterek “Otobüsün 24 yolcusu ve 4 mürettebatı bulunuyor. Kazada 15 vatandaşımız yaralandı. Bu vatandaşlarımızdan sağ ön tarafta oturan muavinin durumu biraz ağır. Diğerlerinin durumunda çok şükür ilk belirlemelere göre hayati tehlike olabilecek bir durum yok. Olaya jandarmamız, trafik polisimiz, kara yolları, 112 çok acil bir şekilde müdahale etti” diye konuştu.

Vali Ergün kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını söyledi. Vali daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.

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