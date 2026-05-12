Antalya’da garajdan çıkan gerçek şaşkına çevirdi

Antalya’da şok olay

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın kapalı garajında hırsız olduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, otomatik kapının açılmasıyla beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. İçeride hırsız yerine, pusetteki bebeğine biberonla meyve suyu vermeye çalışan bir kadın bulundu.

Olay, Şelale Mahallesi 3597 Sokak’ta meydana geldi. Apartmanın alt kısmındaki kapalı garajdan gelen sesleri duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler kumandayla açılan otomatik kapının ardından içeride yaklaşık 4-5 aylık bebeğiyle bulunan kadın bulundu. Kadının, bebeğini pusette beslemeye çalıştığı görüldü.

Yapılan incelemelerde kadının, daha önce de benzer olaylarla gündeme gelen ve madde bağımlısı olduğu belirtilen D.Y. olduğu tespit edildi. Yaşanan olay karşısında şaşkınlık yaşayan araç sahibi, eşiyle görüştükten sonra çalınan eşyalarını teslim aldı ve kadından şikayetçi olmadı.

Ayakta durmakta zorlandığı gözlenen kadın, polis ekipleri tarafından koruma altına alınırken, bebeğiyle birlikte gerekli sağlık ve güvenlik kontrolleri için ekip aracına bindirilerek bölgeden götürüldü.