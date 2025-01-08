Tarsus’ta fare zehri faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trajik olayda, aynı aileden 8 kişi fare zehrinden etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olayda 4 yaşındaki Ömer ve 2 yaşındaki Rana El Yusuf, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tarsus’ta korkunç olay

Olay, Tarsus’un Yeşilevler Mahallesi 4312 Sokak’ta bir evde öğle saatlerinde meydana geldi. Memun El Yusuf (35), eşi Haza Duho (29) ve 6 çocuğu, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ailenin fare zehrinden etkilendiğini belirledi.

Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan aile tedavi altına alındı. Ancak çocuklardan Ömer (4) ve Rana (2), doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Ailenin İfadesi

Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu anne Haza Duho, kısa bir süre önce evin çeşitli yerlerine fare zehri döktüklerini söyledi. Baba Memun El Yusuf ise evde farelerle mücadele ettiklerini ve bu nedenle zehir kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti.

AFAD ve Güvenlik Önlemleri

Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, evin çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. Zehrin nasıl yayıldığı ve ailenin bu durumdan nasıl etkilendiği konusunda araştırmalar sürüyor.

Soruşturma Başlatıldı

Ölen çocukların cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, kullanılan fare zehrinin türü ve zehirlenmenin detayları araştırılıyor.