Tarsus’ta fare zehri faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Mersin’in Tarsus ilçesinde fare zehrinden etkilenen aynı aileden 8 kişi hastaneye kaldırıldı. 4 yaşındaki Ömer ve 2 yaşındaki Rana El Yusuf, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trajik olayda, aynı aileden 8 kişi fare zehrinden etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olayda 4 yaşındaki Ömer ve 2 yaşındaki Rana El Yusuf, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Tarsus’ta korkunç olay
Olay, Tarsus’un Yeşilevler Mahallesi 4312 Sokak’ta bir evde öğle saatlerinde meydana geldi. Memun El Yusuf (35), eşi Haza Duho (29) ve 6 çocuğu, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ailenin fare zehrinden etkilendiğini belirledi.
Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan aile tedavi altına alındı. Ancak çocuklardan Ömer (4) ve Rana (2), doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Ailenin İfadesi
Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu anne Haza Duho, kısa bir süre önce evin çeşitli yerlerine fare zehri döktüklerini söyledi. Baba Memun El Yusuf ise evde farelerle mücadele ettiklerini ve bu nedenle zehir kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti.
AFAD ve Güvenlik Önlemleri
Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, evin çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. Zehrin nasıl yayıldığı ve ailenin bu durumdan nasıl etkilendiği konusunda araştırmalar sürüyor.
Soruşturma Başlatıldı
Ölen çocukların cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, kullanılan fare zehrinin türü ve zehirlenmenin detayları araştırılıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Onkoloji Merkezi’nde çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. 18 hasta tahliye edilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.