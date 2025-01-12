Türkiye’nin siber güvenlikte yeni adımı: “Siber Güvenlik Kurulu” geliyor

Milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanan siber güvenlik, yeni kurulacak “Siber Güvenlik Kurulu” ile daha etkin bir yapıya kavuşacak. Kanun teklifi, yerli ve milli çözümlerle güvenli bir siber uzay oluşturmayı hedefliyor.

Siber Güvenlik Kurulu için harekete geçildi

AA muhabirinin, AK Parti milletvekillerince hazırlanan “Siber Güvenlik Kanunu Teklifi”nden derlediği bilgilere göre, siber güvenlik, Türkiye’nin milli güvenlik stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlandı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında çalışacak Siber Güvenlik Kurulu oluşturulacak.

Kurul, siber güvenlikle ilgili politika ve stratejileri belirleyecek, eylem planlarını hazırlayacak ve siber güvenlikte teşvik verilecek öncelikli alanları kararlaştıracak. Ayrıca, Türkiye’nin siber güvenlik alanında insan kaynağını geliştirme adımları da bu kurul tarafından planlanacak.

Yeni yapılar ve görevler

Siber Güvenlik Başkanlığı adıyla yeni bir yapı da hayata geçirilecek. Başkanlık, kritik altyapılar ve kamu hizmetlerinin siber dayanıklılığını artırmaya odaklanacak. Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) kurularak, olası siber saldırılara karşı hızlı müdahale imkânı sağlanacak.

Başkanlık, sadece siber saldırıları önlemekle kalmayacak, aynı zamanda saldırıların etkilerini azaltma ve uluslararası düzeyde Türkiye’nin siber güvenlikteki temsilini güçlendirme görevini de üstlenecek.

Denetimler ve yerli çözümler öne çıkacak

Kanun teklifi, yerli ve milli çözümlerin öncelikli kullanımını teşvik ediyor. Siber Güvenlik Başkanlığı, kamu kurumlarında ve kritik altyapılarda kullanılan yazılım ve donanımlar için uygunluk denetimi yapacak. Bu denetimler, bağımsız denetim kuruluşları ve yetkilendirilmiş uzmanlarla iş birliği içinde yürütülecek.

Başkanlık ayrıca, siber olay müdahale ekiplerine sahada ya da uzaktan destek sağlayarak saldırılara ait izleri takip edebilecek.

Yasama süreci

“Siber Güvenlik Kanunu Teklifi”, TBMM Milli Savunma Komisyonu’ndaki görüşmelerin ardından Genel Kurul’un gündemine gelecek. Kanun, Türkiye’nin dijital güvenlik alanındaki kapasitesini artırmayı ve uluslararası düzeyde etkili bir rol üstlenmesini hedefliyor.