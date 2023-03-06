Ersan Şen Sedat Peker’in Avukatlığını Yaptı mı?

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Prof. Dr. Ersan Şen’in müvekkili Peker’in hiçbir zaman avukatlığını yapmadığını söyledi.

Uzun bir süredir sosyal medya paylaşımlarını yapamayan Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, İyi Parti’nin cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarıyla gündeme gelen avukat Ersan Şen’in hiçbir zaman Peker’in avukatı olmadığını açıkladı.

Gazeteci Hüsnü Mahalli’ye sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendirme yapan Barkın, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın @husnumahalli ,dış politikada uzman bir gazetecisiniz. Müvekkilim @sedat_peker in de düzenli olarak takip ettiği gazetecilerden birisiniz. @tele1comtr ‘de Sayın @ceydak ile yaptığınız programda Ersan Şen’in, müvekkilin ve bazı grupların avukatlığını yaptığını söylemişsiniz. Ancak Prof. Dr. Ersan Şen hoca, ne müvekkilimin, ne de birinci ve ikinci derece yakınlarının hiç bir zaman avukatlığını yapmamıştır. Biz programdaki tartışmanın tamamen dışında kalarak şunu söylemek isteriz. Söylemlerinizdeki, belki isim benzerliğinden kaynaklı, bu tip yanlışlıkların haberlerinizin güvenirliğine zarar vereceği kanısındayız. Bu konuyla ilgili bir düzeltme yaparsanız mutlu olacağımızı bilmenizi isteriz.”