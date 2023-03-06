Emrah Mahzuni İYİ Parti’den İstifa Etti

Emrah Mahzuni İYİ Parti’den istifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Mahzuni, “kimliğine ve dünya görüşüme uygun olmadığı kanaatiyle” İYİ Parti üyeliğini sonlandırdığını açıkladı.

İYİ Parti Grup Toplantısı’nda İYİ Parti lideri Meral Akşener’in rozet takmasıyla partiye katılan Aşık Mahsuni Şerif’in oğlu Emrah Mahzuni, partiden üye olduktan 3 ay sonra “kimliğine ve dünya görüşüme uygun olmadığı kanaatiyle” istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahzuni, “Sevgili dostlar ülkemizin karanlığa doğru gittiği şu dönemlerde, bir umutla Partinin ve çok hatırlı bir dostun ısrarı üzerine iyi partiye davet edilmiştim, ancak olayların gerçek yüzünü ve kendi kimliğime ve dünya görüşüme uygun olmadığı kanaatiyle 3 ay gibi çok kısa bir zamanda istifa ettim, dostlarımın bilgisine..” dedi.

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