Hakan Fidan: Büyükelçilik için Şam’a doğru yola çıktık

Suriye’de iş başına gelen yeni yönetim, Şam’da büyükelçiliklerini yeniden açma sözü veren ülkeler arasında Türkiye’yi de saydı.

NTV’de konuşan Hakan Fidan, tüm elçilik mensuplarının Şam’a doğru yola çıktığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye’nin Nuakşot (Moritanya) Büyükelçisi Burhan Köroğlu’nun, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildiğini açıklamıştı.

Bakan Fidan, Doha’daki toplantıda Rusya ve İran’la konuşup Suriye’ye müdahale etmemeleri yönünde denkleme girmemeleri konusunda bir anlaşma sağlandığını belirtti ve “Bir noktadan sonra onlar da artık telefon ettiler, o akşam da Esad gitti” dedi.

Hakan Fidan, “Biz de geçiş sürecinin kansız olması için ihtiyatlı davrandık” ifadesini kullandı.

Fidan, Türkiye tarafından PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görülen Halk Savunma Birlikleri için de “YPG’nin ortadan kaldırılması stratejik hedefimiz” dedi.

Şam’daki yönetimin kendi toprak bütünlüğünü sağlamak için atacağı adımlar neticesinde “YPG’nin artık çok bir zemin bulamayacağını” ifade eden Fidan, “Biz Suriye’deki kardeşlerimizin kendi topraklarındaki tehdidi elimine etmesini bekleyeceğiz” dedi ve ekledi:

“Bir an önce Suriyeli olmayan YPG içindeki unsurların ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. YPG’nin bütün komuta kademesinin de ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Daha sonra kalanların silahlarını bırakıp yaşamayı sürdürmeleri gerekiyor.”

Suriye Şam Büyükelçilik faaliyeti ‘şartlar oluşunca’ açılacak

MİT Başkanı İbrahim Kalın da 12 Aralık’ta Şam’a gitti ve Emevi Camii’nde namaz kıldı. Kalın’ın Şam ziyaretinin ayrıntıları resmi olarak açıklanmadı.

Fakat Suriye Enformasyon Bakanlığı, Kalın’ın HTŞ lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed Colani) ve Suriye’deki geçiş hükümetini kurmakla görevlendirilen Muhammed el-Beşir ile görüşeceğini duyurdu.

Türkiye Suriye iç savaşının başlamasından bir sene sonra 26 Mart 2012’de Şam’daki büyükelçiliğini kapatmıştı.

Ankara kapalı olan elçiliğin açılması için şartların oluşmasının bekleneceğini kaydetmişti.

Suriye Kurtuluş Hükümeti, 12 Aralık’ta yaptığı açıklamayla, Şam’da büyükelçiliklerini yeniden açacağını açıklayan ülkelere teşekkür etti.

Bu ülkeler arasında Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün, Oman ve İtalya sayıldı. Aynı açıklamada, Katar ve Türkiye’nin de büyükelçiliklerini yeniden açma konusunda Suriye Kurtuluş Hükümeti’ne güvence verdikleri bildirildi.

Büyükelçiliğin açılıp açılmayacağı ile ilgili, bir gazetecinin sorusu üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Ona bakacağız. Şartların oluşmasını bekleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Fidan’ın açıklamasından Türkiye’nin elçiliğin açılması için acele etmeyeceği, özellikle Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğinde yeni yönetim kurma çalışmalarının gelişimini izleyeceği değerlendirmesi öne çıkıyor.

Siyasi durumun yanı sıra büyükelçiliğin yeniden açılması için gerekli teknik ve lojistik çalışmaların da vakit alacağı öngörülüyor.

Suriye Şam Büyükelçilik’İ Mart 2012’de kapatılmıştı

Türkiye, Şam Büyükelçiliği’ni 26 Mart 2012’de ülkenin başkentinde artan şiddet olaylarının yarattığı güvenlik kaygıları nedeniyle kapattı. Türkiye’nin son Şam Büyükelçisi Ömer Önhon ve tüm diplomatlar Ankara’ya çağırıldı.

Büyükelçiliğin kapatılması, Beşar Esad yönetiminin siyasi olarak izole edilmesi mesajı olarak da değerlendirildi.

Türkiye, 15 Mart 2011’de başlayan iç savaşın ilk aylarında Esad yönetimi ile temasta kalmış, sorunun siyasi yollarla çözümü için Şam’ın muhalefetle uzlaşması telkininde bulunmuştu.

Esad yönetiminin, uzlaşmak yerine askeri müdahaleye devam etmesi Ankara-Şam arasındaki köprülerin tamamen atılmasına neden olmuştu.

Türkiye, o tarihten itibaren Esad yönetiminin devrilmesi için bir araya gelen Suriye muhalefetine ev sahipliği yaptı ve destek sağladı.

Türkiye, büyükelçiliğini kapattıktan iki ay sonra, Suriye ordusunun Humus’ta gerçekleştirdiği saldırıya tepki olarak, Şam yönetimine bağlı Ankara maslahatgüzar ve diğer tüm diplomatların 30 Mayıs 2012’den itibaren 72 saat içinde Türkiye’den ayrılmalarını istedi.

O tarihten bu yana, Suriye’nin Ankara Büyükelçiliği kapalı. Suriye’nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine bugüne kadar devam etti.

Türkiye, Halep Başkonsolosu Adnan Keçeci ve diplomatik ekibi Temmuz 2012’de ciddi güvenlik endişeleriyle geri çekti. Kentte durumun normalleşmesi ve siyasi sürecin netleşmesinin ardından Halep Başkonsolosluğu’na yeni atamaların yapılması bekleniyor.