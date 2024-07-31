Türkiye
Hamas liderinin ölümü: Valilik konser iptal etti!
Kars Valiliği, Hamas lideri Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı saldırıda hayatını kaybetmesi nedeniyle bugün Bedesten bölgesinde düzenlenmesi planlanan Erdal Akkaya konserini iptal etti.
Kars’ta bugün düzenlenmesi planlanan konser, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin, İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğraması nedeniyle iptal edildi.
Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Erdal Akkaya konserinin Haniye’nin suikasta uğraması nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Kars Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda “Tahran’da gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye Allah’tan rahmet, kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum. Rabbim şehadetini kabul eylesin” ifadelerini kullandı.
Hamas lideri İsmail Heniyye öldürüldü