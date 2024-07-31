Çin’de seller sebebiyle 95 bin kişi tahliye edildi

Çin’in Hunan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 95 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, yetkililer, yaptıkları açıklamada, Gaemi Tayfunu’ndan kaynaklanan şiddetli yağışlardan Hunan eyaletinde 1,15 milyon kişinin etkilendiğini belirtti.

Yetkililer, yağışların neden olduğu sellerin yaklaşık 859 milyon dolar zarara neden olduğunu belirtti.

Çin’de acil durum

Eyalette 95 bin kişinin tahliye edildiğini duyuran yetkililer, 49 bin 800 kişinin de acil yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Öte yandan Hunan’ın Zixing ve Huarong bölgelerinde selden dolayı 1. seviye alarm durumuna geçildiği kaydedildi.

Hunan Meteoroloji Dairesi, 1-2 gün boyunca eyaletin kuzeybatısında şiddetli yağış öngörüldüğünü ve yetkililere bu konuda tedbir alınmasını tavsiye etti.

Eyaletteki şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde dün 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgeye 5 bin 400’den fazla kurtarma personeli sevk edilirken, güvenlik endişeleri nedeniyle tahliyelere başlanmıştı.

Başkent Pekin’in kuzey ve batı bölgelerinde ise şiddetli yağmur nedeniyle 4 kademeli uyarı sisteminin ikinci en yüksek seviyesi olan turuncu alarm verilmiş, alarm sonrasında bazı tren seferleri durdurulmuştu.



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