Kerem Kınık Aday Olmayacak
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Haluk Levent'in AHBAP derneğine çadır satan Kızılay Başkanı Kerem Kınık dolaylı yoldan istifa etti.
Deprem afetinin ortasında çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay olağanüstü genel kurula gidiyor. Genel Kurulda başkan Kerem Kınık’ın aday olmayacağı öğrenildi.
Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti.
Yeni Şafak muhabiri Ersin Çelik, Kızılay’ın olağanüstü genel kurula gittiğini söyleyerek, “Kızılay Başkanı Kerem Kınık aday olmayacak. Bu durumda Kınık, dolaylı yoldan istifa etmiş oluyor” dedi.
6 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay’la ilgili dün açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay’ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay’ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir” demişti.
Yorum yazabilmek için oturum açmanız gerekir.