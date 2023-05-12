Deprem afetinin ortasında çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay olağanüstü genel kurula gidiyor. Genel Kurulda başkan Kerem Kınık’ın aday olmayacağı öğrenildi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti.

Yeni Şafak muhabiri Ersin Çelik, Kızılay’ın olağanüstü genel kurula gittiğini söyleyerek, “Kızılay Başkanı Kerem Kınık aday olmayacak. Bu durumda Kınık, dolaylı yoldan istifa etmiş oluyor” dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay’la ilgili dün açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay’ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay’ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir” demişti.

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

