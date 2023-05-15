Mansur Yavaş: Kılıçdaroğlu Önde, 2. Tura Kalma İhtimali Yüksek

Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ortak açıklama yaptı.

Mansur Yavaş şunları söyledi:

“Anadolu Ajansı’yla ilgili söylediklerimizi eleştiriyorlar ama haksızlar. Şu ana kadar son 7-8 seçimin tümünde ilk açıklamaların tamamı iktidarın çok açık farkla önde çıktığı yönünde. Bunu yaşadık. 2014’te yaşadım. Birdenbire saatlerce veri akışı gelmedi. Biz bunları yaşadığımız için tedbirliyiz.

Islak imzalar üzerinden konuşuyoruz. Diyarbakır’da torba kuyruğu gördük oyları teslim edemiyorlar bir türlü. Ankara’da Çankaya ve Yenimahalle’de birçok kez tekrar sayılan sandıkları. Ankara’da sadece 4 bin tane, Antalya’da bin tane sandıkta ıslak imzalı sandıklar bize gelmedi.

Bizde ıslak imzalı tutanak oranı şu anda yüzde 69.67’dir. Bu 42 milyon oy yapıyor.

19 milyon 997 bini sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyudur. Sayın cumhurbaşkanının oyu da 19 milyon 286 bindir. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.7, Recep Tayyip Erdoğan’ın oyu da 45.8’dir. Sayılan sandık 130 bin 260’tır. 60 bin sandığın sonucu gelmemiştir. Bunlar geldikten sonra gerçek ortaya çıkacak.

Büyük ihtimalle genel başkanımız birinci olarak bu turu tamamlayacak. 2. tura kalma ihtimali yüksek onu da söyleyebilirim.”

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