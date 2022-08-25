Ses sanatçısı Gülşen gözaltına alındı

Mahkeme tutuklanma gerekçesini, “Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin mevcut olduğu, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağı”na dayandırdı.

Gülşen, savcılık ifadesinde, “Bu kısa görüntünün aylar sonra provokatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım” dedi.

Şarkıcı Gülşen mahkemenin tutuklama kararın ardınan Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’ne götürüldü.

“HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK”

Şüphelinin, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi göz önüne alınarak tutuklanması talep edildi.

Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince, Gülşen’in “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan tutuklanmasına karar verildi.

GÜLŞEN’İN TUTUKLAMA GEREKÇESİ

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama kararında, şu ifadeler kullanıldı:

“Şüphelinin üzerine atılı bulunan ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin mevcut olduğu, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağı değerlendirilmekle, şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.”

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Konserinde imam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Gülşen, tutuklandı. Gülşen, sosyal medya hesabından, “Söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum” paylaşımında bulundu. Şarkıcı, savcılıkta verdiği ifadesinde ise, “Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilemiyorum. Ancak provokatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım.” şeklinde konuştu.

Şarkıcı Gülşen’in İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle tutuklanmasının ardından avukatı Emek Emre adliye önünde açıklama yaptı. Avukatı Emre, “Türkiye bir hukuk devleti, yasaların müvekkilim içinde adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Kanaatimizce müvekkilimin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur” dedi.

GÜLŞEN’İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Şarkıcı Gülşen’in Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasının ardından avukatı Emek Emre adliye önündeki meydanda basın mensuplarına açıklama yaptı. Emre, “Hepinizin duyduğu üzere çok üzücü bir şekilde Gülşen Hanım tutuklandı. Şunu belirtmek istiyorum avukatları, ailesi, kendisi ve hepimiz çok üzgünüz. Burada müvekkilim Gülşen hepimiz gibi Türk vatandaşı. Türkiye bir hukuk devleti, yasaların müvekkilim içinde adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını beklerdik. Kanaatimizce müvekkilimin işlemiş olduğu bir suç bulunmamaktadır. Bu suçun alt ve üst sınırlarına baktığımızda tutuklama tedbiri çok uygunsuz olmuştur. İnanıyoruz ki usul ve yasaya aykırı olan bu karar itiraz sonucu kaldırılacaktır. Yarın sabahtan ilgili mercilere itirazda bulunacağız konunun da takipçisi olacağız. Kendisi gayet güçlü durumda, tabi ki üzgünüz böyle bir karar çıkmasını beklemiyorduk. İsnat edilen suç ve cümleye bakıldığı zaman eleştirilsel boyutları olabilir. Ben bir hukukçu olarak isnat edilen suçun gerçekleşmediği kanaatindeyim hukuken. Fakat savcılık ve sulh ceza makamları farklı değerlendi. Tutuklama tedbirinin orantısız olduğunu düşünüyoruz” dedi.

AV. EPÖZDEMİR: ÜSLUP ÇİRKİN, TUTUKLAMA ŞARTLARI YOK

Şarkıcı Gülşen’in tutukluluk kararını Habertürk TV’ye değerlendiren Av. Dr. Rezan Epözdemir şöyle konuştu:

Meselenin bir sosyolojik bir de hukuki boyutu var. Gözönünde olan kişilerin hassasiyet göstermesi, üslubunu iyi kullanmasını gerektiğini düşünüyorum. Kullanılan ifadeler muhataplarını incitir, tahkir eder, zedeler. Sosyolojik açıdan ifadelerin yakışıksız olduğunu söylemek mümkün. Kuvvetle muhtemelen halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep bakımından bir kesimi diğer kesime alenen tahrik diyor. Kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde 1 ve 2 yıl cezalandırılır diyor. Bu söylemler nedeniyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike ortaya çıktı mı çıkmadı mı? Kamu güvenliğin bozulmasına dair somut deliller gerekir. Tutuklama kararının isabetsiz olabileceği kanaatindeyim. TCK’nın 216/2’ye göre burada alenen aşağılamanın üst sınırı 1 yıl. Onun da ölçüsüz olarak olduğunu düşünüyorum. Özür dilemiş olması normal şartlarda suçu etkilemez. Yargılamanın safahatı esnasında pişmanlık duyması takdir indirim sebebi olabilir. İddianame tanzim edilip, kamu davası açılırsa. İyi hal indirimi dediğimiz durum bu. Söyleme üslubunu son derece çirkin buluyorum. Bana göre TCK’nın 216/1’e göre tutuklama şartları yok. İddianameden sonra bir sorgu yapılabilir, daha sonra tutuklama kararı değerlendirir. Bana göre mahkeme eylemi 216/1 olarak değerlendirdi. Gülşen’in bu suçu sebebiyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın, somut bir tehlike çıktı mı, çıkmadı mı? Soru budur.

Ses sanatçısı Gülşen gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ses sanatçısı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Beşiktaş‘taki evinde gözaltına alınan ses sanatçısı ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü.

Savcılık, Gülşen’in İstanbul’da verdiği bir konser sırasında sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik sözlerinden dolayı Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gülşen’in 30 Nisan’da verdiği bildirilen bir konser sırasında sahnedeyken bir kişi hakkında söylediği, “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklindeki sözleri dün akşam sosyal medyada yayılmıştı.

Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da #GülşenTutuklansın diye etiket açılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı da Gülşen hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakanlığın açıklamasında şu şeklide oldu:

“Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır.”

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği de Gülşen hakkında, hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

Öte yandan Kültür ve Turizm bakanı ile Adalet bakanı santçıyı kınayan açıklama yaptılar.

Bekir Bozdağ : Hiçbir anlam taşımayan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum.

İmam Hatip Liselerine ve İmam Hatiplilere karşı iftira,kin,nefret ve

ayrımcılık yapan,

bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellelikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağdışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) August 25, 2022

Mehmet Nuri Ersoy: Toplumsal ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve tahammülsüzlüğe sevk eden bu zehirli dili kınıyoruz.