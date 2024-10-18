Yenidoğan Çetesi: 19 hastanenin isimleri açıklandı

İstanbul’da, 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları belirtilen ‘yenidoğan çetesine’ ilişkin hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı.

Hazırlanan iddianamede 22’si tutuklu 47 şüpheli yer alıyor. İddianamede, en az 10 çocuğun ölümüne neden oldukları belirtilen çetenin faaliyetlerini yürüttüğü hastanelerin listesi de belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 494 sayfalık iddianamede, İstanbul’da bulunan 19 özel hastaneye yer verildi.

Eski Bakan Mehmet Müezzinoğlu’nun hastanesi de var

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital Hastanesi’nin de dahil olduğu liste belli oldu.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre; yenidoğan çetesinin suçlarını işlediği hastaneler şu şekilde:

1 – Akabe Sağlık Tesisleri

2 – Doğamed Sağlık Hizmetleri

3 – Ekip Sağlık Hizmetleri

4 – Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri

5 – Medilife Sağlık Hizmetleri

6 – Özel Avcılar Hospital Hastanesi

7 – Özel Avrupa Şafak Hastanesi

8 – Özel Bağcılar Medlife Hastanesi

9 – Özel Doğa Hospital

10 – Özel İstanbul Şafak Hastanesi

11 – Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

12 – Refik Arslan Sağlık Hizmetleri

13 – Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

14 – Silivri Kolan Hastanesi

15 – Yonca Sağlık Hizmetleri

16 – Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi

17 – GMZ Sağlık Hizmetleri

18 – Özel Reyap İstanbul Hastanesi

19 – Özel TRG Hospitalist Hastanesi

“Hastane sahipleri örgüt üyesi değil”

Hastane sahipleri ve başhekimlerin örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte örgüte yardım ederek maddi çıkar sağladıkları ifade edilen iddianamede, şüphelilerin yaptıkları bu işlemlerle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde elde edilen kazancı 3-4 katı artırdıkları kaydedildi.

Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı anlatılan iddianamede, bu noktada esas amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi değil maddi açıdan en fazla kazanç elde edilmesi olduğu kaydedildi.

İddianamede, maktul bebeklerin her türlü enfeksiyona açık olan yenidoğan yoğun bakım ünitelerine yatırıldığı, bu şekilde bazı bebeklerin enfeksiyon kapmasına, bazılarının da ölümüne neden olunduğu aktarılarak, şüphelilerin usulsüz şekilde düşümünü yaptıkları ilaçları hastaneden çıkarıp satarak maddi kazanç elde ettikleri vurgulandı.