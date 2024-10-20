İsrail’in Beyrut’a yönelik saldırıları şiddetlendi

İsrail ordusu, Beyrut’ta Hizbullah’a ait olduğu iddia edilen finansal yapıları hedef aldı. Bu operasyonun öncesinde İsrail, sivillere tahliye çağrısı yaparak bölgeden uzak durmalarını istemişti. Özellikle güney Beyrut’ta yoğunlaşan saldırılar sonucunda patlamalar yaşandı ve İsrail ordusu, bu noktaların Hizbullah’ın mali faaliyetlerinde kritik rol oynadığını belirtti.

Beyrut’tan patlama sesleri geliyor

İsrail, bu operasyonla Hizbullah’ın finansal gücünü hedef alırken, tahliye çağrıları devam ediyor. İsrail askeri yetkilileri, saldırıların daha geniş bir alanda süreceğini ve sivil kayıpları en aza indirmek için uyarıların yapılacağını duyurdu. Beyrut’taki patlamalar, bölgedeki gerginliği artırmış durumda ve gelecekteki saldırıların devam edeceği bildiriliyor.

Bu çatışmalar, Hizbullah’ın İsrail ile olan uzun süreli geriliminin bir parçası olarak değerlendiriliyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bölgede sivil kayıpların çok yüksek olduğuna dikkat çekmiş ve İsrail’e saldırıları sınırlaması çağrısında bulunmuştu. Buna rağmen, İsrail’in bu operasyonları genişleterek devam edeceği öngörülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın İsrail’e karşı yürüttüğü faaliyetleri finanse ettiği iddiasıyla ordunun Karz-ı Hasen (faizsiz dayanışma) kurumlarını hedef alacağını açıklamıştı.

İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a beş gün aradan sonra hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar, Hizbullah’ın güney Beyrut’taki varlığına odaklanırken, İsrail’in Hamas ve Hizbullah ile artan gerilimi tırmanıyor. Hava saldırıları, bölgedeki gerginliği artırırken, Lübnan’da siviller arasında endişe yaratıyor.

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