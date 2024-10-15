Yaşam

Hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı

İlginç yerlerde gerçekleşen doğumlara İstanbul'un toplu taşıma aracı metrobüs de eklendi!

NationalTurk15/10/2024
124 1 dakika okuma süresi
Metrobüste doğum!
Metrobüste doğum!
Seyşeller

35 haftalık hamile olduğu öğrenilen Hanife Mete isimli kadın kontrol için hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Alınan bilgilere göre hastane kontrolü için metrobüse binen Hanife Mete’nin Cennet Mahallesi durağına geldiği sırada sancıları başladı.

Mete, doğumun başladığını söyleyerek araçtan inemedi. Bunun üzerine araç boşaltıldı. Metrobüsün içinde gerçekleşen doğumun hemen ardından anne ve bebek ambulansla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve İBB Meclisi 1. Başkanvekili Nuri Aslan doğum yapan anneyi hastanede ziyaret etti.

Bebeğin babası Cemal Mete şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadığını ifade ederek “Biz sabah kalktık, hastaneye gidecektik. Metrobüsle hastaneye gidiyorken eşimin bir anda sancısı başladı ve doğum gerçekleşti. Bu olay sonrasında Dilek İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ziyarete geldiler. Bizi çok mutlu ettiler. Bizimle ilgilendikleri için Allah razı olsun onlardan. Bir erkek evladım oldu bu yüzden de çok mutluyum” dedi.

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NationalTurk15/10/2024
124 1 dakika okuma süresi
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