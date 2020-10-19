“Koronavirüse İnanmayan Biriydim!” 33 Yaşında Hayatını Kaybetti

Instagram’da 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Dima Stuzhuk, koronavirüs nedeniyle hayata veda etti. Hastalığa Türkiye ziyareti sırasında yakalandığı belirtilen Stuzhuk, daha önce Kovid-19’a inanmadığını dile getirmişti.

Koronavirüsü küçümseyen açıklamalarıyla tepki çeken 33 yaşındaki Ukraynalı Dima Stuzhuk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Evli ve üç çocuk babası Stuzhuk, hastalığa yakalandığını “Hastalığa yakalanana kadar Kovid-19’a inanmayan biriydim” ifadeleriyle duyurmuştu.

The Sun’ın haberine göre Stuzhuk, koronavirüse Türkiye tatili sırasında yakalandı. Stuzhuk’un eşi Sofia ise kalp ritminde yaşanan bozuklukların ölümü tetiklediğini söyledi. Sofia ayrıca Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Tanrım, sağlığın hakkında uyarılarımı ciddiye almadığın için çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.