ABD Darbesine Rağmen Zafer Evo Morales’in

Latin Amerika’nın lityum zengini ülkesi Bolivya’da, Tesla ve ABD’nin de karıştığı darbeyle sosyalist lider Evo Morales ülkeyi terk etmek zorunda bırakılmıştı. Ancak 11 ay sonra sosyalist Evo Morales, dün günü düzenlenen seçimlerde zafer kazandığını ilan etti.

Morales’in partisi Sosyalizme Yönelik Hareket’in (Movimiento Al Socialismo/MAS) adayı Luis Arce başkanlık seçimini ilk turda kazandı.

Fakat seçim sonuçlarının yayınlanmasına yönelik engeller, oy sayımının durması ve çok yavaş ilerlemesi, henüz resmi sonuçların açıklanmaması yeni bir müdahale şüphesi uyandırdı.

Evo Morales’in Partisi Yüzde 20 Fark Attı

Medyaya göre ilk turda geçerli oyların yüzde 52.4’ünü alan Arce, yüzde 31.5’le kendisini takip eden Yurttaş Topluluğu’nun neoliberal adayı Carlos Mesa’ya yüzde 20’den fazla fark attı. Darbenin finansörü olarak tanınan ve İnanıyoruz İttifakı’nın adayı olan işadamı Luis Fernando Camacho ise yüzde 14.1 oyla büyük bir hezimet yaşadı.

Devrik lider Morales, MAS’ın ezici zafer kazandığını ilan ederek parlamentonun her iki kanadında çoğunluğu ele geçirdiklerini duyurdu.

Yeni başkan Arce ilk açıklamasında “Demokrasiyi geri kazandık. Ümit kazandık. Tüm Bolivyalıları yöneteceğiz ve ulusal birlik hükümeti kuracağız” dedi.

Geçiş döneminin Devlet Başkanı Jeanine Anez, sosyalist adayı tebrik açıklaması yaparak “Elimizdeki verilerden yola çıkarak Arce’nin seçimi kazandığını söyleyebiliriz. Kazananları tebrik ediyoruz. Bolivya ve demokrasi kazandı” ifadelerini kullandı.