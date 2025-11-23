Öğretmen Günü kutlu olsun

Her yıl olduğu gibi bu sene de 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Bu anlamlı gün öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım mesajında öğretmenlerin itibarını güçlendirmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi. Öğretmenlerin emeklerinin, sabrının ve mesleki onurunun Türkiye’nin geleceğini inşa eden en güçlü dayanak olduğunu belirten Tekin, “Hakkınız olan itibarı yükseltmek, çalışma şartlarınızı güçlendirmek, sınıflarınızı çağın imkanlarıyla buluşturmak için iştiyakla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Öğretmenler geleceğin görünmez mimarlarıdır”

Mesajında öğretmenlerin her adımının ülkenin yarınlarında derin izler bıraktığını vurgulayan Bakan Tekin, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında kurdukları büyük hayallerin öğretmenlerin dirayetiyle gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Tekin, “Sizler bu ülkenin geleceğini her gün yeniden kuran görünmez mimarlarsınız” dedi.

“Eşit eğitim ve demokratik okul iklimi önceliğimizdir”

Her öğrencinin yaşam koşulu ne olursa olsun nitelikli eğitime eşit erişiminin temel öncelikleri olduğunu belirten Tekin, insan haklarına dayalı ve farklılıkları zenginlik gören bir okul iklimi oluşturmanın önemine dikkat çekti.

“Yorgunluğunuzu bir kenara bırakıp hayaller inşa ediyorsunuz”

Öğretmenlerin fedakârlığına değinen Tekin, ülkenin her köşesindeki öğretmenlerin benzer özveriyle çalıştığını belirterek, “Bu ülkenin her hanesinde geleceğe duyulan güvenin temelinde sizin sessiz kahramanlığınız var” dedi.

“Sizi yalnız bırakmayan bir sistem kurmak temel görevimizdir”

Bakan Tekin, öğretmenlerin güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek şunları söyledi:

“Görev yaptığınız şartlar ne kadar farklı olursa olsun; siz güvende, huzurlu ve güçlü oldukça bu ülkenin çocukları da geleceğe güvenle yürüyor.”

Öğretmenler Günü tarihi

Atatürk’ün 24 Kasım 1928’de “Başöğretmen” unvanını kabul etti, 1981 yılından bu yana bu tarih Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.