Cenevre’de Ukrayna için barış müzakerelerinde somut ilerleme

Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik çabaların merkezine dönüşen Cenevre’de, ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu barış önerisi masaya yatırıldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna heyetinin başındaki Andriy Yermak ve Avrupa temsilcileriyle yapılan ilk oturumun ardından dikkat çekici mesajlar verildi. Rubio, günün devam eden temasları için “şimdiye kadarki en verimli ve en anlamlı toplantı” ifadelerini kullanırken, Yermak da Ukrayna’nın “adil ve kalıcı barışa” doğru ilerlediğini belirtti.

ABD ve Ukrayna’dan ortak mesaj

Cenevre’de pazar günü başlayan görüşmelere ABD, Ukrayna ve Avrupa heyetleri birlikte katıldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, toplantıların akşam saatlerine kadar sürdüğünü belirterek, “Bu süreçteki en verimli ve en anlamlı görüşme oldu” dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, “Ukrayna halkının hak ettiği adil ve kalıcı barış için ilerliyoruz” açıklamasında bulundu.

Yeni belgede Ukrayna’nın önceliklerine yakınlaşan maddeler

Ukrayna müzakerecisi Rustem Umerov, masadaki güncel taslağın Ukrayna’nın birçok temel önceliğini yansıttığını söyledi.

Avrupa’nın E3 ülkeleri (Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya) tarafından hazırlanan karşı teklif;

Ukrayna ordusunun barış döneminde 800 bin askerle sınırlandırılmasını,

Toprak konularında görüşmelerin Cephe Hattı (Line of Contact) baz alınarak yapılmasını öngörüyor.

Bu maddeler, ABD planındaki 600 bin asker sınırı ve bazı bölgelerin “de facto Rusya” olarak tanınmasına ilişkin yaklaşımın yumuşatılmış bir versiyonu olarak değerlendiriliyor.

Görüşmelerde E3 ve ABD ardı ardına masada

Yermak, E3 ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarıyla ilk temasların gerçekleştiğini ve ardından ABD heyetiyle görüşüleceğini duyurdu.

“Son derece yapıcı bir hava var. Ukrayna için kalıcı ve adil barış hedefinden vazgeçmeyeceğiz” diyen Yermak, ABD heyetinin de kısa süre içinde masaya oturacağını belirtti.

ABD tarafı toplantılara Dışişleri Bakanı Rubio’nun yanı sıra Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll ve Başkan Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile katılıyor.

Zelenski: Kanın durması ve savaşın yeniden başlamaması garanti edilmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensk, görüşmeleri yakından takip ettiğini belirterek, “Hepimiz için olumlu bir sonuç gerekli” dedi.

Zelenski, ABD’nin Ukrayna’nın görüşlerini dikkate alan bazı unsurları değerlendirmeye hazır olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Amerikan teklifinin, Ukrayna vizyonuna dayanan ve ulusal çıkarlarımız için kritik olan bir dizi unsuru içerebileceğine dair anlayış oluştu. Şimdi hedef bu unsurların gerçekten etkili olmasını sağlamak.”

Zelenski ayrıca savaşın bitmesini sağlayacak mekanizmanın yeniden çatışmayı engellemesi gerektiğini vurguladı.

Plan neden tartışma yarattı?

ABD’nin 28 maddelik barış planı, Ukrayna’nın egemenlik hakları açısından ciddi çekinceler doğurmuş ve Avrupa başkentlerinde endişeyle karşılanmıştı.

Plan, doğudaki geniş alanlar ile Kırım’ın Rusya’nın kontrolünde kalmasını içeren hükümler nedeniyle Kiev tarafından sert şekilde eleştiriliyor.

Ukrayna lideri Zelenski, daha önce “Halkımızın toprağını asla teslim etmeyeceğiz” açıklamasını defalarca yinelemişti.

‘Ukrayna kendini savunabilmeli’

Görüşmeler öncesinde konuşan Fransa Savunma Bakan Yardımcısı Alice Rufo, Ukrayna ordusuna getirilen kısıtlamaların ülkenin egemenliğini zedelediğini söyleyerek, “Ukrayna savunma kapasitesini korumak zorunda” dedi.

Trump: Bu son teklifim değil

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşının çok daha önce sona ermesi gerektiğini belirterek, “Bu teklif benim son teklifim değil. Bir şekilde bu savaş bitmeli” dedi.

