Pendik’te Yolcu Otobüsü Devrildi: 11 Yaralı

Alınan bilgilere göre Pendik’te seyir halindeki Çorum Kargı Turizm firmasına ait yolcu otobüsü Esenyalı mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. İlk belirlemelere göre 1’i ağır 11 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsünün Çorum-Ankara-İstanbul seferini yaptığı bildirildi.

Çorum Kargı Turizm’e ait 06 AC 0805 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolu Esenyalı mevkisinde yol ayrımındaki bariyerlere çarparak devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Devrilen otobüste sıkışan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralanan 11 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.